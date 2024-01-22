Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году

Антироссийские санкции Запада приведут к стагнации экономик европейских стран. Сильнее всего запретительные меры ударят по Германии, Франции, Италии, а также по другим странам ЕС, заявил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости.

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"Антироссийские санкции, число которых уже достигло почти 19 тыс., наносят куда больше вреда странам Европейского Союза, чем России", — сказал Бахтизин.

По его словам, 2024 год станет для ЕС еще одним годом застоя в экономике и политической турбулентности, связанной с падением производств и растущей инфляцией.

Бахтизин прогнозирует, что ВВП Германии в текущем году снизится на 0,1%. В Италии, по его словам, экономика вырастет лишь на 0,4%, а во Франции – на 0,5%.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена, так как оказались сильно зависимы от РФ.