В Бельгии высказались о возможности прервать газовые контракты с Россией

Бельгия пока не знает, следует ли отказываться от импорта российского сжиженного газа после того, как будет принята новая европейская директива. Об этом рассказала министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен, пишет РИА Новости.

Она напомнила, что есть контракты, подписанные задолго до начала специальной военной операции (СВО). По мнению политика, подобные решения могут быть приняты только совместно с соседями Бельгии и в рамках общей политики ЕС.

«Нам необходимо проводить консультации с соседними странами и в рамках ЕС», — подчеркнула она.