От властей Аргентины требуют обосновать отказ от вступления в БРИКС
Депутаты аргентинского конгресса выступили за предоставление разъяснений и обоснования решения об отказе от вступления в группу БРИКС. С соответствующей инициативой они обратились к правительству, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который подписали законодатели блока «Союз за Родину» (UxP).
Как уточняется, речь идет о группе из 15 оппозиционных депутатов. Среди подписантов числится Флоренсия Кариньяно. Она обратила внимание на то, что все провинции Аргентины направляют достаточно большую долю продукции в страны БРИКС.
По словам бывшего министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро, отказ Аргентины присоединиться к группе БРИКС несет в себе крупные риски. Он отметил, что подобные меры нанесут ущерб региональной экономике.
Аргентина приняла решение не вступать в БРИКС в конце прошлого года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство в БРИКС заинтересовало, в частности, Саудовскую Аравию.