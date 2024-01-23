ЕС столкнулся с трудностями при разработке новых антироссийских санкций

Евросоюз испытывает затруднения при разработке нового пакета антироссийских санкций, пишет газета Politico. По данным издания, все значимые цели уже закончились, а то, что осталось, для рестрикций недоступно. News.ru
В издании считают, что сообщество все еще остается "денежной дойной коровой" для России, которая сохраняет статус крупного поставщика СПГ в регионе. В прошлом году некоторые страны ЕС даже существенно нарастили поставки данного вида топлива из РФ. ТАСС
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января в ходе встречи послов стран блока. Российская газета