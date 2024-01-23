ЕС столкнулся с трудностями при разработке новых антироссийских санкций

Евросоюз испытывает затруднения при разработке нового пакета антироссийских санкций, пишет газета Politico. По данным издания, все значимые цели уже закончились, а то, что осталось, для рестрикций недоступно. News.ru

В издании считают, что сообщество все еще остается "денежной дойной коровой" для России, которая сохраняет статус крупного поставщика СПГ в регионе. В прошлом году некоторые страны ЕС даже существенно нарастили поставки данного вида топлива из РФ. ТАСС