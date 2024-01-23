Рублю предрекли новое ослабление к доллару

В конце января курс российской валюты может ослабнуть к доллару до отметки в 90 рублей и выше. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит «Прайм».

Очередное ослабление российской валюты эксперт спрогнозировал на следующей неделе. Однако падение курса рубля с большой долей вероятности не будет резким, предположил аналитик.

«Уровень 90 за доллар является среднесрочным равновесием. (...) В моменте не стоит исключать повышения пары доллар/рубль до 90,5», — заявил Антонов.

По его словам, курсу рубля не даст резко ослабнуть к доллару сохранение напряженной ситуации на Ближнем Востоке и вероятное повышение биржевых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent.

«На горизонте появился уровень 84 доллара за баррель. Продолжение восходящего движения положительно скажется на нацвалюте», — заключил эксперт.

В ходе торгов на Мосбирже во вторник, 23 января, курс российской валюты слабел к американской на 4,5 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии и ближе к 12:12 по московскому времени опускался до отметки в 87,84 рубля. Курс евро к этому моменту составлял 95,8 рубля.