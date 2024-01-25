Цены на нефть держатся около месячного максимума

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в четверг, расширив рост до почти месячного максимума после стимулирующих мер со стороны главного импортера — Китая, хотя ожидание выхода ключевых данных по экономике США держит трейдеров в напряжении.

Цены также были воодушевлены серией сильных данных по индексу деловой активности из США и Великобритании, которые показали улучшение деловой активности в начале января, что стало позитивным фактором для спроса на нефть.

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Благодаря недавнему росту цены на нефть приблизились к максимальному уровню с конца декабря, а цена на Brent вновь превысила $80 за баррель. После тяжелого начала года цены на нефть также демонстрируют положительную динамику на 2024 год.

Народный банк Китая в среду неожиданно снизил резервные требования для местных банков, высвободив больше ликвидности в очередной попытке стимулировать экономический рост. Этот шаг усилил надежды на экономический подъем в крупнейшем в мире импортере нефти, который столкнулся со слабым ростом в 2023 году.

Данные, свидетельствующие о масштабном сокращении запасов нефти в США, также способствовали росту цен на нефть, особенно на фоне сильных холодов, нарушивших добычу нефти в стране. Однако этот показатель был сведен на нет устойчивым ростом запасов бензина, поскольку холодная погода также препятствовала поездкам.

К 20:03 по восточному времени (01:03 по Гринвичу) фьючерс на нефть Brent с истекающим сроком в марте вырос на 0,3% до $80,30 за баррель, а фьючерс на нефть West Texas Intermediate вырос на 0,4% до $75,27 за баррель.

Оба контракта были близки к уровням, которые в последний раз наблюдались в конце декабря.

Перебои в добыче нефти в США усилили опасения по поводу сокращения поставок в ближайшие месяцы, особенно на фоне того, что конфликт на Ближнем Востоке не подает признаков прекращения. Возглавляемые США силы нанесли новые удары по связанной с Ираном группировке хуситов в Йемене, в то время как война между Израилем и ХАМАС продолжилась.

Снижение курса доллара также способствовало росту цен на нефть, так как трейдеры зафиксировали недавнюю прибыль по доллару после того, как он взлетел до 6-недельного максимума. Однако в четверг доллар стабилизировался в ожидании нескольких ключевых экономических показателей из США, а также заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

В настоящее время основное внимание уделяется данным по ВВП США за четвертый квартал, которые должны быть опубликованы позднее в четверг, чтобы получить больше информации о состоянии крупнейшего в мире потребителя топлива.

Ожидается, что данные покажут некоторое снижение темпов роста, так как последствия высокой процентной ставки отражаются на экономике.

В пятницу выйдут данные по инфляции — индекс цен PCE — предпочтительный показатель ФРС, который, как ожидается, покажет, что инфляция в декабре оставалась стабильной, что даст банку дополнительный стимул для сохранения ставки высокой более длительное время.

Показания выйдут за несколько дней до первого заседания ФРС в 2024 году, на котором центральный банк, как ожидается, сохранит ставку на 23-летнем максимуме.