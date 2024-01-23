Аналитики спрогнозировали рост потребления газа в мире

Подготовленный "Газпромом" консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа - вырастет на 26%. Такие данные озвучил замначальника департамента "Газпрома" Александр Ишков на круглом столе комитета Госдумы по энергетике. По его словам, он учитывает прогнозы разных источников, в том числе МЭА, ОПЕК и других.

"На сегодняшний день до 2050 года предполагается на 22% увеличение потребления энергии в мире. Нефть будет сокращаться в абсолютном количестве, атом, гидро и ВИЭ - расти. И одновременно мы видим, что самый большой рост предполагается в потреблении природного газа - на 26%", - сказал он.

Согласно презентации, консенсус-прогноз предполагает сокращение потребления нефти в мире на 24% к 2050 году по сравнению с 2023 годом, угля - на 13%. В то же время потребление энергии, вырабатываемой АЭС, увеличится на 5%, гидроэнергетикой - на 3%, ВИЭ - на 17%.

Говоря о резервах для снижения углеродоемкости, Ишков отметил, что "Газпром" рассчитывает к 2030 году снизить выбросы углекислого газа на почти 60 млн т за счет эффекта газификации регионов и расширения применения газомоторного топлива.