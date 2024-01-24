Курс доллара перешел к снижению на Московской бирже

Курс рубля в начале торгов укрепился по отношению к доллару. Об этом говорится на сайте Московской биржи. Американская валюта расчетами завтра на 7:05 мск упала на 10 копеек, до 88,60 рубля. Евро при этом вырос на 28 копеек, до 96,23 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,30 рубля.

23 января кабмин РФ решил продлить меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Благодаря этому властям ранее удалось покрыть нехватку валюты, которая нужна была импортерам для удержания поставок продукции в Россию. По документу срок меры поддержки должен был истечь 30 апреля 2024 года. Однако в Центробанке РФ не увидели весомых оснований для продления продажи выручки.