США и Япония договорились сотрудничать по санкциям против России
Замминистра финансов Японии Масато Канда и первый замминистра финансов США Адевале Адейемо договорились о сотрудничестве по вопросу санкций против России, сообщает пресс-служба японского Минфина.
В сообщении говорится, что речь идёт в том числе о предотвращении обхода Москвой введённых ограничительных мер, а также о потолке цен на российскую нефть. Кроме того, стороны обсудили замороженные активы России, и договорились предпринять шаги для «полного их учёта», отметив, что они «будут оставаться замороженными до тех пор», пока Москва не заплатит Киеву за ущерб.
Ранее Евросоюз поддержал введение налога на прибыль от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».