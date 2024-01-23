США и Япония договорились сотрудничать по санкциям против России

В сообщении говорится, что речь идёт в том числе о предотвращении обхода Москвой введённых ограничительных мер, а также о потолке цен на российскую нефть. Кроме того, стороны обсудили замороженные активы России, и договорились предпринять шаги для «полного их учёта», отметив, что они «будут оставаться замороженными до тех пор», пока Москва не заплатит Киеву за ущерб.