Брюссель передаст Киеву полученные от активов РФ доходы

Брюссель передаст Киеву 611 миллионов евро, которые страна получила от замороженных активов России. Об этом сообщает La Libre со ссылкой на главу Минобороны Бельгии Людивин Дедондер .

«Офис Дедондера подтвердил сумму в 611 миллионов евро, уточнив, что это проценты, полученные от российских активов, замороженных в Бельгии», — говорится в тексте.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть находится на счетах бельгийской Euroclear, которая в конце октября отчиталась о том, что за девять месяцев 2023 года было заработано в качестве процентов с них порядка трех миллиардов евро.