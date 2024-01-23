В Европе откажутся от конфискации замороженных активов РФ

Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале, сообщило агентство Reuters.

Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС, страны Евросоюза не достигли соглашения в вопросе конфискации российских активов, и, скорее всего, этого не произойдет, передает ТАСС.

Европейские чиновники озабочены не только юридическим аспектом подобного шага, но и тем, какие последствия это могло бы повлечь для единой европейской валюты, пишет издание. Допускается версия, что инвесторы в таком случае могут выйти из европейских активов из-за опасений изъятия их средств аналогичным образом.

Вероятнее всего, Брюссель поддержит предложение Еврокомиссии, которое подразумевает выделение Киеву помощи с прибыли, которую приносят замороженные активы России, пишет агентство.