Европейцев предупредили о росте цен из-за «налога на Красное море»

Европейских потребителей предупредили о возможном росте цен на некоторые товары до десяти процентов на фоне кризиса в Красном море. Об этом сообщает итальянская газета il Messaggero со ссылкой на данные о стоимости морских перевозок.

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Издание отмечает, что так называемый налог на Красное море затронет такие категории продукции, как электроника, предметы интерьера и моды, автозапчасти и поставки газа из стран Ближнего Востока. Так, перевозка одного морского контейнера из Шанхая в Геную уже подорожала более чем в 3,5 раза, до 6300 долларов.

Итальянский институт международных политических исследований (ISPI) подтвердил трудности с транзитом СПГ из Катара. Организация рассказала о задержке одного судна с таким грузом, которое должно было прибыть в порт в северной области региона Венето. ISPI также спрогнозировали, что в 2024 году индекс потребительских цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке может быть на 1,8 процентного пункта выше, чем в сценарии без обострения обстановки в Красном море.

Газета сообщает, что рост цен уже отмечают британские ретейлеры, крупные автозаводы, производители одежды и мебели. Аналитики опасаются, что текущая ситуация может спровоцировать спекуляции со стороны производителей и торговых компаний. Кроме того, ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti заявила, что атаки хуситов ставят под угрозу поставки из страны овощей и фруктов на сумму до полумиллиарда евро.