Минсельхоз: Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося
Министерство сельского хозяйства России заявило, что страна по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося.
«Россия стала первой в мире по добыче лосося: объём превысил 600 тыс. т», — указывается в Telegram ведомства.
Вместе с этим в министерстве добавили, что рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн т.
Ранее в Минсельхозе заявили, что в России в 2023 году произвели 33,5 млн т молока.