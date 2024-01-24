Россия по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося

Министерство сельского хозяйства России заявило, что страна по итогам 2023 года стала первой в мире по добыче лосося.

«Россия стала первой в мире по добыче лосося: объём превысил 600 тыс. т», — указывается в Telegram ведомства.

Вместе с этим в министерстве добавили, что рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 млн т.