Глава Минфина Бельгии высказался о предложении США по конфискации активов РФ

"Что касается предложения о конфискации [замороженных российских активов], которое я тоже слышу <...> в основном от США, я воспринимаю это предложение неохотно, потому что думаю, что нам нужны глобальные, одинаковые для всех правила игры. Мы должны быть уверены, что все юридически обосновано и не может повлиять на финансовую стабильность наших системных институтов, таких как евро", - заявил глава Минфина Бельгии в эфире Bloomberg Television.



"Что касается находящегося сейчас на рассмотрении предложения о налоге на непредвиденные доходы [с замороженных активов], мы можем продвинуться вперед и это позволит генерировать доходы для Украины", - также добавил он.