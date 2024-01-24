FT: США безуспешно пытается снизить ключевую зависимость от России
США не удается уменьшить ключевую зависимость от России. Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что Российская Федерация поставляет более пятой части топлива для реакторов в США. Кроме того, оно указывает на еще большую зависимость Евросоюза от российского топлива. И в настоящее время Запад не может отказаться от российских поставок, поскольку пока не построены новые урановые заводы и шахты.
Как сообщается, после начала кризиса на Украине власти США приняли решение о введении запрета на импорт российских ископаемых ресурсов. При этом они не стали отказываться от услуг ядерных гигантов РФ, указано в статье. Подчеркивается, что США получают за счет России значительную часть обогащенного уранового топлива, который необходим для питания парков американских ядерных реакторов.
Аналитики уверены в том, что Москва за счет ядреного экспорта зарабатывает ежегодно примерно по миллиарду долларов. Такие деньги ей проносят продажи в США, отмечает FT. И это не окончательная сумма, подытожила газета.
Ранее сообщалось, что читатели The Independent раскритиковали планы правительства Великобритании по производству ядерного топлива.