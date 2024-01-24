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Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России

В новый пакет санкций против РФ, который готовит Евросоюз, не войдут ограничительные меры против российского алюминия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России
© globallookpress.com

По данным источников, в ЕС намереваются включить в перечень минимальное число позиций, а требования по тем, что войдут в список, будут смягчены.

Это обусловлено тем, что пакет планируют принять к 24 февраля. Брюссель желает заручиться поддержкой нового пакета всеми странами, обойтись минимальными консультациями.

Собеседники агентства пояснили, что в новый пакет войдут личные рестрикции против ряда физических и юридических лиц.

Напомним, что в декабре лидеры Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России. В него вошел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

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