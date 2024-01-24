Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России

В новый пакет санкций против РФ, который готовит Евросоюз, не войдут ограничительные меры против российского алюминия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, в ЕС намереваются включить в перечень минимальное число позиций, а требования по тем, что войдут в список, будут смягчены.

Это обусловлено тем, что пакет планируют принять к 24 февраля. Брюссель желает заручиться поддержкой нового пакета всеми странами, обойтись минимальными консультациями.

Собеседники агентства пояснили, что в новый пакет войдут личные рестрикции против ряда физических и юридических лиц.