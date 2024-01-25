Внешний долг России вырос впервые за полтора года

«Можно предположить, что основной вклад внесла валютная переоценка. Так, доллар ослабел к рублю, также доллар в течение четвертого квартала снизился по отношению к евро более чем на 4% и к юаню на 3%. Наличие внешних обязательств в этих валютах увеличили долг в долларовом выражении», — приводят слова Миронюка РИА Новости.