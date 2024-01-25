Внешний долг России вырос впервые за полтора года

Внешний долг России к концу 2023 года вырос впервые за полтора года на 1,3%, или на 4,3 миллиарда долларов, прирастая к общему долгу — 326,6 миллиарда рублей. Причиной роста стала валютная переоценка. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
«Можно предположить, что основной вклад внесла валютная переоценка. Так, доллар ослабел к рублю, также доллар в течение четвертого квартала снизился по отношению к евро более чем на 4% и к юаню на 3%. Наличие внешних обязательств в этих валютах увеличили долг в долларовом выражении», — приводят слова Миронюка РИА Новости.
Внешний долг на сегодня составляет 32,7 миллиарда долларов, обязательства реального сектора экономики — 199,4 миллиарда долларов и долг банковского сектора 94,4 миллиарда долларов. Все три компонента приросли в прошлом году.
Министерство финансов РФ в конце прошлого года выплатило купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах. Сумма погашения составила 36,2 миллиарда рублей. Выплаты осуществлялись в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в рублях.