Росстат заявил о снижении цен на яйца в России
Куриные яйца в России продолжают дешеветь четвертую неделю подряд. Таким образом «Известиям» прокомментировали данные Росстата в Минсельхозе.
Согласно информации федеральной службы, на неделе с 16 по 22 января стоимость яиц в РФ упала на 1,41% по сравнению с неделей ранее.
«Стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 рублей соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах», — указали в Минсельхозе.
Также в ведомстве отметили, что уже восьмую неделю дешевеет куриное мясо. На прошедшей недели его стоимость упала почти на 1% до 158,91 рубля за килограмм охлажденной тушки. Кроме того фиксируют снижение цен на сахар, свинину, помидоры, гречку и сыры.