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AP: Кипр добился успеха в отказе от российских денег

Кипр добился успехов в отказе от «российских денег и бизнеса». Об этом сообщает Associated Press.

AP: Кипр добился успеха в отказе от российских денег
© РИА Новости

По данным агентства, объем российских депозитов в кипрских банках сократился на 76% с 2014 года по 2022 год.

«Количество клиентов из РФ, пользующихся услугами финансовых организаций стран, за тот же период сократилось на 82%», — говорится в тексте.

Отмечается, что Кипр избавляется от российских денег и бизнеса, чтобы «улучшить свой имидж». В этом им также помогает группа чиновников из США, которая участвует в расследовании случаев предполагаемых нарушений санкций против РФ.

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