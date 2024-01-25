Переговоры ОАЭ и России о новых налоговых соглашениях зашли в тупик

«Для ОАЭ очень важно, чтобы обновленные налоговые условия были не хуже, чем у соседей. Поэтому они стали подталкивать Россию пересмотреть и другие соглашения», — рассказал изданию один из источников.

В Абу-Даби согласны установить проценты, дивиденды и роялти на уровне 10%, если аналогичные налоговые ставки будут действовать в соседних странах. Сейчас ставка для Катара и Саудовской Аравии составляет 5%. Россия с предложением ОАЭ «концептуально не согласна», однако переговоры продолжает.