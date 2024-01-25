В России оценили ситуацию с ценами на топливо

В настоящее время ситуация с ценами на топливо в России является стабильной, она находится под постоянным контролем со стороны властей. Об этом Об этом написал вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Нормализации ситуации способствует в том числе наращивание производства бензина, уточнил он. Так, по итогам 2023 года суммарные объемы выпуска автомобильного топлива в стране увеличились почти на 2,8 процента в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 43,8 миллиона тонн.

За этот период первичная переработка нефти выросла на 1,1 процента и составила в общей сложности 274,9 миллиона тонн, а объемы производства дизеля — на 3,4 процента, до 88 миллионов тонн, добавил Новак. Кроме того, для стабилизации топливных цен проводятся совещания с нефтяными компаниями и представителями профильных органов власти. Это необходимо для «оперативного реагирования на вызовы», заключил Новак.