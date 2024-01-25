Международные резервы РФ сократились за неделю

Международные резервы России сократились на 5,9 миллиардов долларов или 1% на неделе с 12 по 19 января, составив 586,7 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Там напомнили, что 12 января объем международных резервов составлял 592,6 миллиарда долларов. А к концу дня 19 января они снизились до 586,7 миллиардов долларов.

«Сокращение за неделю составило 5,9 миллиардов долларов или 1%», — добавили в ЦБ.

Согласно информации банка, это произошло «преимущественно под воздействием отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила».