Финляндия лишилась миллионов евро, разрушив связь с РФ

Первый сухой порт Финляндии за почти 40 миллионов евро, который предназначался для перевозки грузов между Европой и Китаем через Россию и Казахстан, оказался невостребованным из-за разрешенных связей с РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на местное СМИ.

Первый сухой порт Финляндии в Коувола, оператором которого является Railgate Finland oy, был запущен в мае 2023 году. Его строительство обошлось в почти 40 миллионов евро. Инвесторами выступили город Коувола, транспортное агентство страны и Евросоюз. Порт предназначался для перевозки грузов между Европой и Китаем через РФ и Казахстан. Однако в итоге его работа прекратилась, не успев начаться, поскольку с начала Россией СВО на Украине Финляндия разорвала все связи с Москвой.

Отмечается, что за более чем полгода деятельности, услугами порта воспользовались только две компании. При этом они обе не стали заключать с портом новых контрактов в 2024 году.