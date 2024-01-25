В Молдавии раскрыли причину хранения газа на Украине
Молдавия берет на себя риск хранить газ на Украине из-за самого дешевого хранилища. Такое заявление сделал врио директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь, передает «Прайм».
По его словам, организация «старается иметь разумную цену для потребителей», а на Украине самый дешевый склад в регионе.
«Поэтому мы пошли на риск и храним газ там», — пояснил Бынзарь.
Он отметил, что Молдавия имеет доступ к хранилищам в Румынии и Австрии, но их стоимость гораздо выше и транспортировка оттуда тоже стоит дороже. Также Бынзарь указал, что склад на Украине находится в безопасной зоне на границе с Польшей и Словакией «на километровой глубине под землей». В связи с этим единственной угрозой хранилищу он назвал разрушение наземной инфраструктуры, но она «легко восстанавливается».