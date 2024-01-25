Новак назвал сроки отправки первой партии газа с проекта «Арктик СПГ 2»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отгрузка первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ 2» планируется в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Новак сделал во время разговора с журналистами.

«По информации, которую компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц», — ответил вице-премьер на соответствующий вопрос.