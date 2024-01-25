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Новак назвал сроки отправки первой партии газа с проекта «Арктик СПГ 2»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отгрузка первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ 2» планируется в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак назвал сроки отправки первой партии газа с проекта «Арктик СПГ 2»
© РИА Новости

Такое заявление Новак сделал во время разговора с журналистами.

«По информации, которую компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц», — ответил вице-премьер на соответствующий вопрос.

«Арктик СПГ 2» представляет из себя проект российского производителя природного газа «Новатэк». В конце прошлого года в отношении компании были введены санкции, после чего зарубежные инвесторы приостановили участие в проекте.

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