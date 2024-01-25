Глава Минфина США назвала пугающим внешний долг страны

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг страны в 34 триллиона долларов является «пугающим». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление министр сделала во время разговора с журналистами. При этом Йеллен добавила, что США обладают достаточно сильной экономикой, чтобы внешний долг оставался «управляемым».