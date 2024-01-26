Дефицит какао в 2024 году сохранится

Глобальный дефицит какао-бобов продолжит ощущаться в 2024 году, пишет «Прайм» со ссылкой на Международную организацию по какао (МОКК).

«К концу декабря 2023 года очевидно, что в текущем сезоне 2023/24 также ожидается неизбежный дефицит, как и в предыдущие два года», — резюмировали аналитики МОКК.

В этом месяце биржевые цены на какао обновили исторический максимум. 17 января стоимость какао-бобов на торгах впервые превысила отметку в 3760 фунтов стерлингов за тонну.

В четверг цена мартовского фьючерса на какао находится в диапазоне 3724-3762 фунта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.