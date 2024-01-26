Поставки газа РФ по трубе в Европу упали до минимума с 1970-х годов

Поставки российского трубопроводного газа в Европу в 2023 году упали до минимума с начала 1970-х годов. По оценкам они составили 45 млрд куб. м, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Поставки российского газа по трубопроводам в Европу сократились почти вдвое в 2023 году, составив, по оценкам, 45 млрд куб. м - самый низкий уровень с начала 1970-х годов", - сказано в отчете.

Поставки газа из России в ЕС сократились более чем на 60% (или на 38 млрд куб. м). Экспорт в Турцию оставался близким к уровню 2022 года в течение первых одиннадцати месяцев 2023 года.