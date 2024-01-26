Грузия значительно нарастила импорт природного газа из России

Данные службы статистики Грузии свидетельствуют о наращивании страной поставок природного газа из России в 2023 году. Показатель увеличился в натуральном выражении на 16,5%, до 486 тыс. тонн, в денежном – на 18%, до $131 млн, передает «Интерфакс».

Увеличение импорта обусловлено освоением максимального технического лимита поставок из Азербайджана в период зимнего пика нагрузки, отметили в Министерстве экономики Грузии.

Также сообщается о сокращении импорта газа из Азербайджана в прошлом году – на 4% в натуральном выражении, до 1,84 млн тонн, и на 9,2% в денежном выражении, до $314 млн. Кроме того, специалисты зафиксировали четырехкратное увеличение импорта газа из Ирана – до $142 тыс.

В общей сложности грузинская сторона в минувшем году смогла импортировать 2,254 млн тонн природного газа (около 2,9 млрд кубометров). В предыдущем году показатель был больше на 0,2%.