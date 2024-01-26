Названо число ввезенных в РФ яиц с начала января

С начала 2024 года в Россию ввезли почти 61 миллион куриных яиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

По данным издания, большую часть — 54 миллиона яиц — в РФ поставила Белоруссия. Также импорт товара производился из Азербайджана (4,5 миллиона) и Турции (2,2 миллиона). Всего же с 1 по 26 января в Россию было ввезено 60,7 миллионов яиц.

В Россельхознадзоре напомнили, что наращивание импорта связано с необходимостью стабилизации цен на куриные яйца в РФ.