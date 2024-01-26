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Белый дом: США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу

Соединенные Штаты останутся надежным партнером в вопросе поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на решение о приостановке таких новых контрактов. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди.

Белый дом: США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу
© globallookpress.com

"Думаю, мы превзошли ожидания относительно нашей готовности и скорости, с которой мы стали надежным союзником для тех, кто страдает от энергетических трудностей, особенно наших партнеров в Европе", - заявил он.

По словам Заиди, имеющиеся у США возможности позволят им "оставаться надежным партнером для [американских] союзников".

Президент США Джо Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны.

Экономика
Джозеф Байден