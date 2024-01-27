В России из-за холодов выросло энергопотребление
С начала года показатель увеличился на 4,9%. По словам главы «Системного оператора ЕЭС» Фёдора Опадчего, такие данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики страны, но в целом «заметное прибавление присутствует».
Ранее специалисты назвали способы сохранить свет и отопление зимой на фоне сильных холодов и возможных перебоев в подаче энергии. Жителям частных домов посоветовали не включать одновременно тёплый пол, плиту и стиральную машину.