Названы последствия отказа Европы от газа из России

В публикации подчеркивается, что американская сторона за небольшой промежуток времени взяла на себя большую часть поставок газа в государства ЕС, став вторым по их объемам после Норвегии. По мнению старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айры Джозефа, в будущем зависимость от американского СПГ будет только расти. Это произойдет в случае, если ЕС не вернется к российским поставкам газа или катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка.