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Bloomberg: отказ Европы от газа из России создал риск зависимости от США

Заменив российское топливо на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой. Об этом сообщает Bloomberg.

Названы последствия отказа Европы от газа из России
© ТАСС

В публикации подчеркивается, что американская сторона за небольшой промежуток времени взяла на себя большую часть поставок газа в государства ЕС, став вторым по их объемам после Норвегии. По мнению старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айры Джозефа, в будущем зависимость от американского СПГ будет только расти. Это произойдет в случае, если ЕС не вернется к российским поставкам газа или катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка.

До этого российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Российская Федерация готова поставлять газ в европейские государства и обсуждать с зарубежными партнерами условия соответствующих сделок.

27 января министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что власти страны, вероятно, смогут найти решение для продления транзита газа через территорию Украины в европейские государства. В частности, он обратил внимание на возможность выйти из сложной ситуации путем привлечения "других посредников".

В России заявили о готовности поставлять газ в Европу

Экономика
Николай Шульгинов
Александр Новак
ЕС
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