Россия поставила рекорд по объему экспортированного гороха

Россия экспортировала рекордный объем гороха в 2023 году. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

«В 2023 году российский экспорт гороха увеличился в 2,6 раза и достиг рекордного показателя в 2,9 млн тонн», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что главным драйвером роста стало открытие рынка Китая для российской зернобобовой культуры, которое произошло в конце 2022 года. Около трети экспортированного гороха (порядка 1 млн тонн) было поставлено в КНР. Другими крупными импортерами российской продукции оказались Испания и Турция.

До этого сообщалось о четырехкратном росте российского экспорта в Кувейт. Основная часть поставок пришлась на металлургию и сельскохозяйственную продукцию. При этом эксперты отметили, что Россия могла бы закупать у Кувейта химическую продукцию.