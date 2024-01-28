Финансовый аналитик с опытом в 50 лет поддержал криптовалюты

Ричард X. Бове, известный финансовый аналитик с более чем пятидесятилетним опытом работы, недавно объявил о своем уходе из брокерской компании Odeon Capital. Однако он не перестает делиться своими прогнозами относительно будущего американской экономики и мировой финансовой системы, пишет NYTimes.

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Бове, которого часто называют «самым одиноким аналитиком» за его нетрадиционные взгляды, нарисовал мрачную картину американской экономики. Он утверждает, что доллар теряет статус мировой резервной валюты и что Китай готов обогнать США в качестве глобальной экономической сверхдержавы.

Первопричина этого упадка, по мнению Бове, кроется в выводе американского производства за пределы страны. Он считает, что в результате этого перемещения контроль над средствами производства и, соответственно, над мировой экономикой перешел к Китаю. Это, в свою очередь, приведет к подрыву доминирующего положения доллара.

Несмотря на пессимистичный взгляд на экономику США, Бове остается сторонником криптовалют. Он считает ее естественным бенефициаром падения доллара, поскольку она предлагает альтернативное хранилище стоимости и средство обхода традиционных финансовых систем.