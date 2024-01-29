Банк России предложил банкам рассказывать клиентам о новых банкнотах

Банк России рекомендовал кредитным организациям размещать в своих отделениях информацию о банкнотах, в том числе модернизированных. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на письмо регулятора банкам

ЦБ советует использовать на своих стендах материалы о банкнотах с официального сайта Банка России.

Как отмечал ЦБ, мошенники используют информацию о выпуске новых банкнот, чтобы обманывать граждан. Например, они предлагают установить приложение для проверки купюр или обходят квартиры под видом соцработников.

Регулятор последние годы проводит модернизацию банкнот. В 2022 году обновили дизайн купюры в 100 рублей, в октябре 2023 года представили новые 1000 и 5000 рублей. Однако выпуск обновленной «тысячи» приостановили из-за критики дизайна.