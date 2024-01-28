Банк Франции прогнозирует снижение инфляции до 2% к 2025 году

"Мы идем по верному пути. Пик инфляции во Франции, когда она превысила 7%, был пройден в феврале 2023 года. Сегодня она снизилась примерно до 4%. Это все еще слишком много, но, по нашим прогнозам, она должна опуститься ниже 3% до конца первого полугодия, <...> и мы привержены тому, чтобы довести ее до 2% к 2025 году, если не будет потрясений", - сказал он.