Минэнерго оценило необходимость введения запрета экспорта топлива

Новые меры на рынке, в том числе варианты по запрету экспорта топлива в настоящий момент уже не нужны, равно как и превентивные действия, так как рынок стабилен. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Дня энергетики в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Превентивно не нужно делать, сейчас все нормально. Потребителя же интересуют цены на розницу, а с начала года прирост - ноль. Но мы следим и за потерей иногда экспорта, и за внутренним рынком, даем поручения увеличивать поставки с других НПЗ. Все под контролем", - сказал он.

Шульгинов добавил, что министерство энергетики России ставит перед собой задачу удержать рост цен бензина и дизеля на АЗС в 2024 году на уровне не выше инфляции.

"Наша задача - удерживать цены в пределах инфляции", - заметил он.

В прошлом году правительство приняло ряд мер, чтобы стабилизировать рынок топлива и удержать цены от роста. Например, с 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля, а также было принято решение о корректировке демпфирующего механизма и ряд других мер, в том числе по борьбе с серым экспортом. С 17 ноября кабмин РФ снял временный запрет на экспорт автомобильного бензина.