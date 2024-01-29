Politico: Европа останется без овощей и фруктов из-за кризиса в Красном море

Напряженность в Красном море приводит к тому, что судоходные компании меняют маршруты доставок. Данная ситуация влечет за собой серьезные задержки доставок товаров, сообщает Politico.

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Как уточняется, продукцию могут приводить на три недели позднее, чем планировалось. Такой расклад событий угрожает европейскому экспорту свежих овощей и фруктов, отмечают специалисты. На масштаб ущерба будет влиять продолжительность кризиса, подчеркивают они.

В итальянской ассоциации аграриев Coldiretti предупреждают о проблемах с сохранением свежих продуктов. Там же не исключают потери важных сегментов рынка. По словам президента Legacoop Agroalimentare Кристиана Маретти, по большей части негативное влияние задержек ощущают экспортеры в странах Южной Европы. В частности, речь идет об Италии, Греции и Кипре, говорится в публикации.

Подчеркивается, что итальянская сторона приостановила экспорт яблок в Саудовскую Аравию и ОАЭ. При этом государству отправка продукции ранее приносила порядка 400 млн евро. Это же касается груш и капусты, указал Маретти.