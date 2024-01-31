В США объяснили резкое прекращение помощи БАПОР

«США не провели независимой проверки утверждений Израиля, которые по заверению официальных лиц основаны на перехваченных сообщениях, данных о местоположении телефонов, допросах боевиков ХАМАС и документах, которые израильские военные обнаружили в секторе Газа ... Доказательства, представленные Израилем в частном порядке, убедили США и восемь других стран-доноров приостановить финансирование БАПОР», — говорится в публикации.