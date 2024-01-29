В Индии заявили об отсутствии угроз импорту нефти из Красного моря

В Индии не видят угрозы для импорта нефти в страну из-за эскалации в Красном море. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, передает ТАСС.

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По его словам, если ситуация сохранится, есть возможность искать альтернативные логистические маршруты. Однако поводов для беспокойства пока нет.

Ранее японские СМИ предупреждали, что перебои с поставками через Красное море могут привести к росту цен и срывам в глобальных цепочках поставок. Стоимость доставки контейнера альтернативным маршрутом возрастает более чем в 3 раза.

Но индийский министр уверен, что ситуация пока не достигла критической точки, чтобы волноваться о бесперебойности поставок нефти в Индию.