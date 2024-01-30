В Европе назвали ошибкой либерализацию импорта с Украины

Решение Брюсселя открыть двери для импорта продукции с Украины является огромной ошибкой. Об этом заявил бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС Жан-Люк Демарти, передает французская газета Ouest-France.

«Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка», — отметил он.

По мнению Демарти, данную меру необходимо отменить «в срочном порядке».

В то же время экс-глава ЕСХП призвал Евросоюз поддерживать Украину. При этом он подчеркнул, что это необходимо делать «другими способами».