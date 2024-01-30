В ЦБ назвали последствия декабрьских санкций США

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о наличии сложностей с трансграничными расчетами с рядом стран после введения американской стороной ограничений в декабре. Однако, как уточнила она, подобные действия становятся драйвером для создания альтернативных способов платежей, передает слова спикера РИА Новости.

Набиуллина отметила, что поиск новых способов платежей ведет «бизнес во всех странах».

В конце прошлого года в США был подписан указ, расширяющий правовые основания для принятия мер в отношении РФ. Ограничения сейчас могут распространить на кредитные организации, поддерживающие военно-промышленный комплекс России.

В ноябре американская сторона приняла решение о расширении антироссийских санкционных списков. В так называемый SDN-лист («черный список») попали 200 российских компаний.