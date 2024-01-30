Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя

«Известия»: на внутренних авиарейсах разрешат продажу алкоголя
На территории зон внутренних вылетов российских аэропортов планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя.
Об этом говорится в материале «Известий».
Сообщается, что речь идёт о торговых точках и магазинах Duty Free в залах ожидания, а также выдачи багажа. Однако распивать алкоголь на борту самолёта будет запрещено. Всё купленное нужно будет положить в ручную кладь.
Соответствующий законопроект готовится рассмотреть Госдума уже в марте. Предполагается, что такая мера продлится до 30 июня 2026 года.
В начале ноября в Госдуму внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России.