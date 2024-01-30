Кабмин РФ ввел квоты на ввоз семян из недружественных стран

Кабинет министров РФ установил квоты на импорт семян из государств, внесенных в список недружественных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского правительства.

В заявлении уточняется, что ограничения имеют временный характер и будут действовать до конца 2024 года. При этом квоты коснутся семян кукурузы, сахарной свеклы, ячменя, подсолнечника, пшеницы и картофеля. Кроме того, в РФ будет ограничен ввоз семян соевых бобов и ржи.

«Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн», — говорится в публикации.

Данный объем был рассчитан министерством сельского хозяйства страны. При составлении ограничений ведомство руководствовалось потребностями отечественных семеноводов с учетом баланса российского производства, импорта и поставок семян за границу.