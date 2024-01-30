Объем переводов из России в Казахстан в 2023 году резко снизился

Объем переводов средств из России в Казахстан через системы международных денежных переводов (СМДП) в прошлом году составил 108 млрд тенге (21,4 млрд рублей, по курсу на конец 2023 года) против 357,1 млрд тенге (55,5 рублей, по курсу на конец 2022 года) годом ранее, следует из статистики Национального банка республики.

В декабре 2023 года объем перевода денег из России в Казахстан через СМДП составил 6,8 млрд тенге. Таким образом, с сентября подобные переводы стабилизировались на уровне 7 млрд тенге. В частности, сказался эффект от прекращения переводов в республику денег через платежную систему «Юнистрим».

В середине прошлого года российский банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы, попал под блокирующие санкции США — с того момента многие банки, расположенные в странах-соседях России, в том числе в Казахстане, приостановили работу с системой.

Летом 2023 года ежемесячные переводы превышали этот уровень в 7 млрд тенге, а весной – зимой – даже уровень в 10 млрд тенге.