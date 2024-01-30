Объем поставок товаров между Таджикистаном и Россией вырос на 12,6% за 2023 год

ДУШАНБЕ, 30 января. /ТАСС/. Физические объемы поставок товаров между Россией и Таджикистаном, по данным статистики таджикской стороны, в 2023 году выросли на 12,6% и составили более 1,3 млн тонн. В денежном выражении товарооборот поставил новый рекорд, сообщили в торговом представительстве РФ в Душанбе.

"Товарооборот между странами в 2023 году по отношению к 2022 году увеличился на 2,7% и достиг отметки в $1 714,9 млн, преодолев исторический максимум. Физические же объемы составили 1 318,0 тыс. тонн и приросли на 12,6%", - говорится в сообщении.

По данным торгпредства, более 40% товаров, ввезенных в Таджикистан из России в 2023 году, составили минеральные продукты, в том числе нефтепродукты. Доля поставок из РФ в республику несырьевых неэнергетических товаров в 2023 году составила 59,8%. За 2023 год выросли поставки из РФ продовольствия и сырья на 11,5%, древесины и целлюлозно-бумажных на 10,3%, а также изделий из камня, гипса, цемента, асбеста и стекла на 3%.

Как отметили в торгпредстве, в 2023 году значительно выросли поставки товаров из Таджикистана в РФ. "Поставки товаров в Россию из Таджикистана в прошлом году составили $134,7 млн (рост на 52,7%), а их общий вес - 55,9 тыс. тонн (рост на 34,2%)", - говорится в сообщении. Российские участники рынка закупали в республике продовольствие и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу.

В 2023 году с Таджикистаном поддерживали экономические связи в 71 регионе России, а лидерами по экспорту, по информации торгпредства, стали Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Московская, Самарская и Свердловская области, а также Красноярский край, Татарстан и Башкирия. Лидерами по импорту продукции из Таджикистана стали Москва, Санкт-Петербург, а также Ивановская, Московская, Свердловская, Тульская области и Алтайский край.