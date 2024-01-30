Молдавия подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро

"С этой системой платеж может быть осуществлен в течение 24 часов. А стоимость транзакции может снизиться, к примеру, с сегодняшних €20-50 до €1-3. <...> Я думаю, это будет хорошей новостью для всех молдаван, которые работают за границей и отправляют денежные переводы домой", - сказала Драгу.