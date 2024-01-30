Раскрыты сроки появления первых расчетов в цифровых валютах из РФ

В частности, такое мнение высказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Он считает, что главными трудностями в этом вопросе являются законодательные ограничения потенциальных стран-участниц процесса.

Аналогичное мнение высказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он добавил, что при достаточном развитии цифровой валюты в одной из дружественных стран ЦБ РФ одобрит ее для трансграничных платежей. Больше всех на этом пути в настоящее время преуспел Китай, указал Миронюк. В будущем, по его словам, цифровая валюта РФ может быть интегрирована с иностранными.