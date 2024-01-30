ЕК готовит предложение о продлении свободного ввоза украинских товаров
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что 31 января ЕК представит предложение о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров до середины 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Мамер сделал во время брифинга. По его словам, предложение коснется и агропродукции.
«Завтра будут представлены предложения по автономным торговым мерам в отношении Украины и Молдавии. Суть предложений будет представлена после одобрения на коллегии европейских комиссаров», — заявил он.
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